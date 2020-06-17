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بـ 2 جنيه.. وصفات سريعة لتنظيف البايركس فى دقائق

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:31 م
تنظيف البايركس
تنظيف البايركس
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نهى هجرس
يعد البايركس والأوانى الزجاجية من الأشياء الأساسية فى المنزل، وتفضل العديد من السيدات الطهى بداخلها، ولكن تواجهها العديد من المشاكل بسبب تنظيفه.

وكشف موقع "wikihow" عن ابرز الخطوات التى تساعد على تنظيف الأوانى الزجاجية بشكل سهل وبسيط.

المكونات
خل ابيض
ماء ساخن
اسفنجة للتنظيف

طريقة التنظيف للأوانى البايركس
قومى بخلط القليل من الماء الساخن مع الخل
ضعى  الماء الساخن والخل فى البايركس الزجاجى
اتركى الخليط لمدة 30 دقيقة
قومى بأزالة البقايا اللاصقة بالأسفنجة
يشطف البايركس بالماء الدافئ، وستشاهدى النتيجة


- الوصفة الثانية
المكونات
ماء ساخن
صابون تنظيف
بيكنج صودا

طريقة تنظيف الأوانى الزجاجية
ضعى القليل من البيكنج صودا مع الماء الساخن داخل البايركس.
اتركى الخليط داخل البايركس حتى يهدأ، ثم اشطفى بالماء.
ضعى القليل من صابون التنظيف على اسفنجة وافركى البقايا اللاصقة داخل الأناء.
اشطفى الأناء بالماء الدافئ حتى يصبح نظيفًا.
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