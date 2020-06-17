AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مراسل صدى البلد في بروكسل: الاتحاد الأوروبي وجه صفعة لـ أردوغان.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:43 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسل، إن هناك اجتماعات للاتحاد الاوروبي بصورة متواصلة على مستوى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مجدي يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن اجتماعات وزراء دفاع حلف الناتو كان به محاولة من الأتراك  للحصول على شراكة.


وتابع مجدي يوسف: "الأتراك حاولوا جر الأوروبيين للناتو كي يكون هناك شراكة بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي".

وأكمل مجدي يوسف: "صفعة قوية لأردوغان من الاتحاد الأوروبي لأنهم يبحثون مع حلف شمال الأطلسي التعاون في ملف إيريني في البحر المتوسط وليس شراكة حلف شمال الأطلنطي".

ولفت مجدي يوسف: "الأوروبيون ليسوا متسرعين في قراراتهم ولديهم استراتيجية وهدف محدد"، مضيفا: "الاتحاد الأوروبي بعث برسالة إلى أردوغان وأنه لن يكون له سيطرة على  مقدرات اقتصادية في المتوسط".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مراسل صدى البلد ببروكسل: مصر ستبدأ الرفع التجريبي للحظر خلال الأسبوعين القادمين.. فيديو

انهيار الإدارة في الدول العظمى.. مراسل: بلجيكا على المحك بسبب كورونا

مراسل صدى البلد: بلجيكا الأسوأ في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.. فيديو

مراسل صدى البلد ببروكسل: الالتزام بالمسافات الآمنة أبرز الإجراءات المتبعة في بلجيكا لمواجهة كورونا.. فيديو

مراسل صدى البلد ببروكسل: الحكومة البلجيكية راهنت على وعي الشعب وكسبت الرهان.. فيديو

ندد بما يفعله أردوغان فى المتوسط.. الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات مشددة على النظام التركي

ترشيحاتنا

مليش دعوة.. عمر كمال يكشف تطورات استدعائه للنيابة

أمي يارب.. رسالة مؤثرة من ابنة رجاء الجداوي تدعو لها بالشفاء

الديهي يعلن مفاجأة: أردوغان أمر الإخوان بالترشح للرئاسة المصرية عام 2012

عداد كورونا.. الصحة: 49219 مصابًا و1850 فاة.. 13141 متعافين وتسجيل 1363 إصابة جديدة

لن أعود.. شوارزنيجر يهجر الجيم بسبب عدم ارتداء الناس لأقنعة الوجه

تراجع كبير.. الصحة: تسجيل 1363 إصابة جديدة بـ كورونا و84 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالة جريئة

قبل الذهاب للنادي.. خطوات يجب اتباعها لحماية طفلك من كورونا

للمزاج و الحرارة .. طريقة عمل الموكا الباردة