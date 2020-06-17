مراسل صدى البلد في بروكسل: الاتحاد الأوروبي وجه صفعة لـ أردوغان.. فيديو

قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسل، إن هناك اجتماعات للاتحاد الاوروبي بصورة متواصلة على مستوى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.





وأضاف مجدي يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن اجتماعات وزراء دفاع حلف الناتو كان به محاولة من الأتراك للحصول على شراكة.









وتابع مجدي يوسف: " الأتراك حاولوا جر الأوروبيين للناتو كي يكون هناك شراكة بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي".





وأكمل مجدي يوسف: "صفعة قوية لأردوغان من الاتحاد الأوروبي لأنهم يبحثون مع حلف شمال الأطلسي التعاون في ملف إيريني في البحر المتوسط وليس شراكة حلف شمال الأطلنطي".



