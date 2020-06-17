المدعي العام بـ جورجيا يصدر مذكرات قضية إطلاق الشرطة النار على ريتشارد بروكس

أعلن بول هوارد، محامي مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا، يوم الأربعاء، أنه تم تقديم مذكرات توقيف في قضية ضابط متورط في قتل ريتشارد بروكس بالرصاص.









وقال هوارد للصحفيين إن "بروكس لم يمثل أي تهديد، فلقد كان متعاونا ... ولم يشكل تهديدا مباشرا"









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ومن بين ما تم الكشف عنه خلال الإعلان، أشار هوارد إلى أن الضباط وقفوا على أكتاف بروكس وركلوه بينما كان يرقد على الأرض وهو يموت.









وبعد أسابيع، من واقعة مقتل المواطن الامريكي من اصل افريقي جورج فلوريد على يد شرطي ابيض، لم تنته المظاهرات والاحتجاجات التي خرجت لتندد بمقتله، وقعت حادثة مماثلة لشاب ذي بشرة سمراء يدعي ريتشارد بروكس في مدينة اتلانتا بولاية جورجيا برصاص شرطي أمريكي.







