الأحلام الوردية لـ آبي أحمد تنهار بعد عامين في السلطة.. إثيوبيا مهددة بالتحول إلى دولة فاشلة

- استهداف الأقليات وتفشي كورونا وانتهاء تفويض الحكومة يهدد أديس آبابا

- آبي أحمد يملع صورته أمام المجتمع الدولي.. ويستخدم الميليشيات المسلحة

- آبي أحمد يستخدم جائحة كورونا لتوطيد سلطته ويؤجل الانتخابات حتى إشعار آخر





ذكرت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية أن إثيوبيا مهددة بالتحول إلى دولة فاشلة، حيث إن تأجيل الانتخابات والتوترات العرقية تقوض الأجندة الإصلاحية لرئيس الوزراء آبي أحمد الذي يحاول تلميع صورته أمام الغرب بينما يتجاهل مشكلات الداخل.





وأشارت الشبكة، في مقال رأي كتبه لودجر شادومسكي، رئيس الخدمة المقدمة باللغة الأمهرية في دويتشه فيله، إلى أن الإثيوبيين الذين قاموا بإجراء اتصالات دولية الأسبوع الماضي تلقوا مفاجأة كبرى، ليس بسبب سوء الخدمة التي اعتادوا عليها منذ فترة طويلة، لكن لأنهم سمع صوت آبي أحمد يروج لخطة البلاد لزراعة 20 مليار شجرة بحلول عام 2024، وهو مشروع طموح لإعادة التشجير يسلط الضوء مرة أخرى على سمعة إثيوبيا كواجهة إفريقية.





وأوضح الكاتب أن ما فعله رئيس الوزراء الإثيوبي ربما يكون حملة علاقات عامة كبيرة في العلاقات العامة للمجتمع الدولي، لكنها لم تكن جيدة مع العديد من الإثيوبيين في المنزل الذين سألوا بسخرية ما إذا لم يكن لدى آبي أحمد مشاكل أخرى أكثر إلحاحا لمعالجتها من زراعة الأشجار.





وأشار إلى أن من بين هذه المشكلات الملحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، على سبيل المثال، في دولة يبلغ تعدادها 100 مليون شخص، ويعاني نظامها الصحي من مشكلات مالية كبيرة.





وتابع أن هناك أيضا مشكلة مشروع المصالحة الذي أطلقه تعيين آبي كأصغر رئيس وزراء إصلاحي في 2018، إلا أنه مهدد بالانهيار.





بعد كل هذا، فإن الانتحابات التي كان من المقرر إجرائها في أغسطس المقبل قد توقفت الآن إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا، كما تم تمديد تفويض الحكومة المقرر أن ينتهي في أكتوبر حتى نهاية الجائحة على الرغم من المخاوف الدستورية.





استهداف الأقليات





قبل الإعلان عن تأجيل الانتخابات، كانت إثيوبيا تواجه بالفعل عنفا متزايدا بين الأقليات، وكانت أكثر من12 مجموعة عرقية صغيرة تدعو إلى مزيد من الحكم الذاتي الإقليمي، خصوصا قوميات الأوروما وتيجاري والأمهريين.





وأكد شادومسكي أنه من كان يظن أنه بعد عامين من تولي أبي، حامل الأمل والفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، السلطة، فإن المليشيات التي تزين حواجز الطرق ستكون جزءا من الحياة اليومية في إثيوبيا؟





وتابع أن آبي الذي يحتفي به الغرب، لم يعد محبوبا في وطنه الأم، فعلى سبيل المثال ، انتقل حليفه السابق جوار محمد، وهو قطب إعلامي وأحد النافذين على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى معسكر المعارضة.





استغلال كورونا





في ثقافة اعتادت على عدم الثقة بالسلطات، تنمو نظريات المؤامرة مثل الأعشاب الضارة، وأحد أكثر هذه النظريات شيوعا هو أن آبي أحمد يستخدم جائحة فيروس كورونا لتوطيد سلطته بعد الموعد النهائي الدستوري.





إثيوبيا: انهيار دولة متعددة الأعراق





في هذه الأثناء ، يخطط خصوم أبي السياسي للانتقام. أقلية تيجاري، التي كانت تقليديا من بين النخبة الحاكمة قبل أن يأتي أبي إلى السلطة، حيث يروجون لأنفسهم على أنهم ضحايا إصلاحات رئيس الوزراء . وفي إهانة لقيادة آبي، فإنهم يؤكدون على أنهم سوف يفوزون في انتخابات أغسطس.





وتسبب تأجيل الانتخابات الآن في مواجهة وشيكة تهدد الدولة التي تضم 80 مجموعة عرقية مختلفة بالانقسام، كما أن ثقافة الجدال بين الإثيوبيين، والتي كانوا يتفاخرون بها، تنهار حيث يهاجم كبار السياسيين بعضهم البعض على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة خبيثة غير مسبوقة.





يأتي هذا التقرير بالتزامن مع مرور عامين على تولي آبي أحمد، حيث ذكرت شبكة "سي. إن. بي. سي" الإخبارية الأمريكية إلى أنه واجه مجموعة غير عادية من المشاكل، دفعته للتعامل بعنف مع الصراعات العرقية وتشريد واسع للمواطنين في الداخل.





لكن التحديات الداخلية الناجمة عن تفكيك رئيس وزراء إثيوبيا الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي، كان له عواقب عديدة، بحسب القناة، حيث أعادت التغييرات السياسية التي انتهجها آبي أحمد تنشيط الجماعات المعارضة المسلحة، مثل جبهة تحرير شعب "تيجراي" وهي منظمة سياسية إقليمية كانت لها هيمنة رئيسية على الجبهة الثورية القديمة ، كخصم سياسي كبير لحزب آبي احمد الجديد.





وتتهم أحزاب المعارضة إن حزب الشعب الحاكم يمنعهم من فتح مكاتب جديدة أو عقد اجتماعات عامة واجتماعات عامة.





وقالت توليرا أدابا المتحدثة باسم جبهة تحرير أورومو "إنهم يعتقلون قادة الحزب وأعضائه ومؤيديه".





وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت من أن السلطات الإثيوبية كثفت "حملة القمع على الآراء السياسية المعارضة قبل الانتخابات العامة، وخاصة على أعضاء وأنصار جبهة تحرير أورومو. ووصف مدير منظمة شرق وجنوب إفريقيا ديبروز موشينا الوضع بأنه "إشارة مقلقة" تقوض الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات قبل انتخابات 2020.