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رياضة

عمر ربيع ياسين: الأهلي يطبق بروتوكول بايرن ميونخ الألماني ضد كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:24 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن النادي الأهلي استعان بتجربة نادي بايرن ميونيخ الألماني، من أجل اتخاذ الاجراءات الاحترازية قبل عودة فريق الكرة إلي التدريبات الجماعية استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي.
 

وأوضح عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار": "أي ناد في العالم خلال فترة استئناف التدريبات يعتمد على بروتوكول للخطوات الاحترازية".




وتابع: "الأهلي خاطب ريال مدريد وبايرن ميونيخ .. ورد الأخير علي النادي الاهلي وأرسل البروتوكول الخاص به". 


وأتم: "البروتوكول يشمل تعقيم الغرف وكيفية تقسيم اللاعبين خلال التدريبات وغيرها من الأمور الاحترازية".
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