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سد النهضة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء: هناك تعنت رهيب من إثيوبيا

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:29 ص
أحمد موسي
أحمد موسي
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البهي عمرو
انفعل الإعلامى أحمد موسي على الهواء، وذلك بسبب الموقف الإثيوبي بخصوص ملء سد النهضة، وأوضح موسي أن اثيوبيا اعترضت على اقتراح بأن يتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاثة.


وأضاف أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدي البلد، أن المفاوضات التى تم خلال الأيام الماضية لم ينتج عنها أى شي، ولم تلتزم أثيوبيا بأى معاهدات وهناك تعنت رهيب من الجانب الأثيوبي.


ولفت إلى أن مياه النيل 100 خط أحمر، وأن مصر تحدثت كثيرا مع الجانب الإثيوبي للوصول لحل.


وصرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في أعقاب انتهاء اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة الأثيوبي والذي عقد اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020، أن مفاوضات سد النهضة التى أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدم يذكر، وذلك بسبب المواقف الأثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني، حيث رفضت أثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام إتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد. 


كما سعت أثيوبيا إلى الحصول على حق مطلق فى اقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلًا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت اثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف. 


كما ذكر وزير الري، أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق بحسن نية سعيًا منها لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لأثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد، في الوقت ذاته، من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب.  ولكن للأسف، استمرت أثيوبيا فى مواقفها المتشددة.


واعترضت أثيوبيا في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات. 

واختتم الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تصريحاته بالإعراب عن التقدير العميق لمبادرة جمهورية السودان للدعوة لهذه الاجتماعات ومساعيه الجادة لدعم المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق.

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