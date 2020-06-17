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توك شو

شعروا بالخطر.. هاني رسلان: موقف السودان تغير بخصوص سد النهضة.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:30 م
هاني رسلان
هاني رسلان
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إبراهيم القادري
قال هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، إن الموقف الإثيوبي لم يتغير تجاه سد النهضة وهناك سوء نية كامل واكد علي ان هناك غياب للإرادة السياسية الإثيوبية للوصول إلى اتفاق .

وأضاف هاني رسلان خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، أن إثيوبيا تعمل علي استهلاك الوقت وعلي الخداع وتقوم بعمل مناورات صغيرة وما تقوم به إثيوبيا أدى إلى فشل هذه الجولة من المفاوضات .

وأوضح هاني رسلان ، ان الموقف السوداني تغير لانهم اصبحوا يشعرون بالخطر خصوصا ان اثيوبيا تتجه الى الملء الأول لسد النهضة دون ان يكون هناك اتفاق .

وتابع : ان الملء الأول لسد النهضة يحمل خطورة علي السدود السودانية وعلي مصالح وأمن السودان وأكد علي ان الموقف السوداني متوافق مع الموقف المصري .

واستكمل : أن هناك بيان صدر من المجلس القومي الامريكي يوجه الي اثيوبيا واكد على انها يجب ان تتصرف بمسئولية ويجب الوصول إلى حل عادل قبل البداية في الملء الأول للسد واكد علي ان مصر تعاملت بصبر طويل جدا و بمرونة كاملة مع هذا الملف  . 
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