شعروا بالخطر.. هاني رسلان: موقف السودان تغير بخصوص سد النهضة.. فيديو

قال هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، إن الموقف الإثيوبي لم يتغير تجاه سد النهضة وهناك سوء نية كامل واكد علي ان هناك غياب للإرادة السياسية الإثيوبية للوصول إلى اتفاق .





وأضاف هاني رسلان خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، أن إثيوبيا تعمل علي استهلاك الوقت وعلي الخداع وتقوم بعمل مناورات صغيرة وما تقوم به إثيوبيا أدى إلى فشل هذه الجولة من المفاوضات .





وأوضح هاني رسلان ، ان الموقف السوداني تغير لانهم اصبحوا يشعرون بالخطر خصوصا ان اثيوبيا تتجه الى الملء الأول لسد النهضة دون ان يكون هناك اتفاق .





وتابع : ان الملء الأول لسد النهضة يحمل خطورة علي السدود السودانية وعلي مصالح وأمن السودان وأكد علي ان الموقف السوداني متوافق مع الموقف المصري .



