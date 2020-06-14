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هاني رسلان: الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة بات مفضوحًا أمام العالم

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:20 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تعليقا على تعثر مفاوضات سد النهضة إنه بات واضحًا للعالم أجمع مدى التعنت الاثيوبي المفضوح  والرغبة  في السيطرة على نهر النيل من غير إكتراث بمصالح السودان ومصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي ان وزير الري السوداني ذكر قبل المفاوضات أن الخرطوم لن تسمح أو تقبل بمليء السد قبل الوصول لاتفاق عادل وواضح لان هذا سيلحق الضرر بالسدود السودانية وبالتالي الصورة واضحة الان  أمام العالم المتعاون من المماطل.

وقلل رسلان من أمل الوصول إلى إتفاق يوم الاثنين القادم قائلًا " حتى بيان السودان الذي بدى متفائلًا ذكر في متنه أن النقاش كان محتدمًا وهذا يعكس تباعد وجهات النظر بما يقلل فرص التوصل لاتفاق.. لا أعتقد أننا سنتوصل  لاتفاق خلال 24 ساعة بعد مماطلة دامت 9 سنوات  ".
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