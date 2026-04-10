خبيرة اجتماعية : المشاهدات والأرباح وراء نشر الفضائح الأسرية

أكدت المحامية وخبيرة العلاقات الأسرية دنيا حمدي، أن دوافع السعي وراء المشاهدات والأرباح أصبحت أحد الأسباب الرئيسية وراء انتشار نشر الخلافات والفضائح الأسرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

جذب التفاعل وتحقيق مكاسب مادية

وأوضحت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بعض الأفراد يتعمدون تحويل مشكلاتهم الشخصية إلى محتوى علني بهدف جذب التفاعل وتحقيق مكاسب مادية أو شهرة سريعة، دون النظر إلى التداعيات النفسية والاجتماعية على الأسرة.

وأضافت أن هذا السلوك يؤدي إلى تفاقم الأزمات بدلًا من حلها، ويعرض الخصوصية الأسرية للانتهاك، كما يفتح الباب أمام تعليقات سلبية وتأويلات خاطئة من الجمهور.

الحفاظ على خصوصية الأسرة

وشددت على ضرورة التوعية بخطورة تحويل الحياة الخاصة إلى محتوى رقمي، مؤكدة أن الحفاظ على خصوصية الأسرة يمثل أساسًا لاستقرارها وسلامها النفسي.