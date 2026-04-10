بكري يكشف كواليس تحركات الرئيس السيسي في أخطر لحظات الحرب

كشف الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل مهمة حول تحركات الدولة المصرية خلال أوقات التوتر في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حاضرًا بقوة في إدارة المشهد الإقليمي، خاصة خلال فترة الحرب والتصعيد في المنطقة.


وقال بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة صدى البلد، إن زيارة الرئيس السيسي إلى دول الخليج في توقيت شديد الحساسية لم تكن خطوة عادية، بل كانت تحمل رسائل سياسية وأمنية مهمة.

وأشار إلى أن تلك التحركات جاءت قبل اندلاع الحرب بيوم واحد فقط، حين توجه الرئيس إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى بالأمير محمد بن سلمان، وناقش معه بشكل مباشر مخاطر التصعيد في المنطقة، محذرًا من السيناريوهات التي تحققت بالفعل لاحقًا.

وأوضح بكري أن هذه الزيارة عكست رؤية مصرية شاملة لما يحدث في المنطقة، مؤكدًا أن القيادة السياسية كانت تدرك حجم التهديدات وتتحرك بشكل استباقي لمنع تفاقم الأوضاع، من خلال التنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية.

وأضاف أن الدولة المصرية لم تكتفِ بالتحركات السياسية فقط، بل دخلت في سلسلة من الاتصالات المكثفة مع عدد من الدول، من بينها تركيا وسلطنة عمان وقطر وباكستان، في محاولة لاحتواء الأزمة، مؤكدًا أن "غرف العمليات كانت شغالة ليل نهار، واتصالات لا تتوقف، وكل ده بتوجيه مباشر من الرئيس".

وشدد بكري على أن هذه الجهود تعكس حجم المسؤولية التي تتحملها مصر في محيطها الإقليمي، ودورها المحوري في تحقيق التهدئة ومنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع. 

