3 ملايين يورو.. تطور مثير في تجديد عقد الكعبي مع أولمبياكوس
قبل مناقشته في البرلمان.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات
انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص بميت عاصم بالقليوبية
ترامب : على زيلينسكي التحرك لإنهاء حرب أوكرانيا
وفاة نجل القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي
استخدام التفجير النووي لتغيير مسار كويكب يقترب من الأرض.. ماذا سيحدث؟
زاهى حواس : أوحش حاجة عملتها فى حياتي إنى بقيت وزير
زيادة الإيجار القديم الجديدة.. هتدفع 4000 جنيه في هذه الحالة
هل يجوز للغني الفطر في رمضان وإطعام مسكين عن كل يوم؟ دار الإفتاء تجيب
مقـ تل شخصين في هجوم صاروخي أوكراني على منطقة بيلجورود الروسية
مصطفى محمد احتياطي.. تشكيل نانت أمام موناكو في الدوري الفرنسي
حليتها كلها.. حسين فهمي: مفيش مشاكل مع زوجاتي السابقات
رياضة

المصري يحتج رسميًا على تغريمه 100 ألف جنيه بسبب سباب الجماهير في مباراة وادي دجلة

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
إسلام مقلد

قدمت إدارة النادي المصري احتجاجا رسميًا لدى رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم بعد قرار لجنة المسابقات بالرابطة بتغريم النادي المصري مبلغ مائة ألف جنيه بداعي السباب الجماعي لجماهيره في مباراة وادي دجلة تجاه حكم الساحة محمود ناجي.

وأكدت إدارة النادي المصري في احتجاجها اعتراضها التام على مثل تلك العقوبة خاصة وأن الجماهير الحاضرة للمباراة والتي لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة ويمكن التأكد من ذلك من منظومة تسجيل الدخول لشركة تذكرتي.

وأشارت إدارة النادي المصري إلى أنها لم تكن لتحتج لو كانت لجنة المسابقات على مسافة واحدة من جميع أندية الدوري ، خاصة في ظل تغاضي العديد من الحكام ومراقبي المباريات عن تسجيل ما يحدث من تجاوزات تقوم بها العديد من جماهير الأندية رغم نقل كافة وسائل الإعلام لمثل تلك التجاوزات في الوقت الذي يتم فيه التربص بأندية أخرى لسبب لا يدركه سوى مسئولي الرابطة الذين صاروا يكيلون بمكيالين بعيدًا عن مبدأ المساواة.

عقوبات مباراة المصري ووادي دجلة

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات المباريات المؤجلة من الجولة 12 والجولة 14، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي

مباراة المصري ووادي دجلة 

- إيقاف عمر ممدوح إبراهيم محمد الساعي لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

- إيقاف سيف محمد إبراهيم سليمان داود، مدرب مساعد فريق المصري ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- إيقاف عبد الرحمن محمد أحمد عبده، أخصائي تأهيل فريق المصري ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

- توقيع غرامة مالية على النادي المصري قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة.

- إيقاف سيف تقا، لاعب فريق وادي دجلة ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

