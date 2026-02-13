المصري يحتج رسميًا على تغريمه 100 ألف جنيه بسبب سباب الجماهير في مباراة وادي دجلة

قدمت إدارة النادي المصري احتجاجا رسميًا لدى رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم بعد قرار لجنة المسابقات بالرابطة بتغريم النادي المصري مبلغ مائة ألف جنيه بداعي السباب الجماعي لجماهيره في مباراة وادي دجلة تجاه حكم الساحة محمود ناجي.

وأكدت إدارة النادي المصري في احتجاجها اعتراضها التام على مثل تلك العقوبة خاصة وأن الجماهير الحاضرة للمباراة والتي لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة ويمكن التأكد من ذلك من منظومة تسجيل الدخول لشركة تذكرتي.

وأشارت إدارة النادي المصري إلى أنها لم تكن لتحتج لو كانت لجنة المسابقات على مسافة واحدة من جميع أندية الدوري ، خاصة في ظل تغاضي العديد من الحكام ومراقبي المباريات عن تسجيل ما يحدث من تجاوزات تقوم بها العديد من جماهير الأندية رغم نقل كافة وسائل الإعلام لمثل تلك التجاوزات في الوقت الذي يتم فيه التربص بأندية أخرى لسبب لا يدركه سوى مسئولي الرابطة الذين صاروا يكيلون بمكيالين بعيدًا عن مبدأ المساواة.

عقوبات مباراة المصري ووادي دجلة

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات المباريات المؤجلة من الجولة 12 والجولة 14، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي

مباراة المصري ووادي دجلة

- إيقاف عمر ممدوح إبراهيم محمد الساعي لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

- إيقاف سيف محمد إبراهيم سليمان داود، مدرب مساعد فريق المصري ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- إيقاف عبد الرحمن محمد أحمد عبده، أخصائي تأهيل فريق المصري ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

- توقيع غرامة مالية على النادي المصري قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة.

- إيقاف سيف تقا، لاعب فريق وادي دجلة ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.