جيل بطل.. أحمد جمال يروج لأغنيته الجديدة خلال أيام

روج الفنان أحمد جمال لأغنيته الجديدة "جيل بطل"، والمقرر عرضها خلال الأيام القليلة المقبلة.





ونشر أحمد جمال صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلق عليها قائلا "قريبا خلال أيام أغنية جيل بطل".







وكان قد بدأ الفنان أحمد جمال تصوير أغنية بعنوان "جيل بطل" بفندق شيراتون القاهرة والتى تنتجها روابط الرياضية لدعم رعاية أبطال مصر المتأهلين لأولمبياد طوكيو المقبلة. "جيل بطل" من إخراج تامر الضبع وكلمات الدكتور حسن كمال وألحان محمد عزيز.





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ويشارك فى تصوير كليب الأغنية من أبطال مصر الأوليمبين كل من هداية ملاك بطلة مصر فى التايكوندو وشريف عثمان بطل رفع الأثقال البارالمبى.





وأيضا جيانا فاروق بطلة الكاراتية وسارة سمير بطلة رفع الأثقال ونور حسين بطلة التايكوندو وإيهاب عبد الرحمن بطل رمى الرمح وعلاء ابو القاسم بطل سلاح الشيش ومحمد كيشو بطل المصارعة وعلى زهران بطل الجمباز.