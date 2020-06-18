بعد عقوبات ترامب الأخيرة.. الصين تتوعد أمريكا برد قوي

توعدت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية برد قوي بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب لعقوبات ضد مسئولين صينيين، على خلفيّة الاعتقالات الجماعية لأفراد من أقلية الأويجور.





وقالت وزارة الخارجية الصينية بيان نشرته وكالة "شينخوا" "تندد الصين بشدة بالعقوبات الأمريكية الأخيرة، ونؤكد أن على واشنطن تحمل عواقب هذه الخطوة".





يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه مقتطفات من كتاب ألفه مستشار تراب السابق للأمن القومي جون بولتون إلى أنه أقر احتجازه الأويجور الجماعي.



