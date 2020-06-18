موجز السوشيال ميديا.. محمد هنيدي يسخر من هزيمة أرسنال بثلاثية.. وصلاح عبد الله يعلق على عودة المحتجزين في ليبيا

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أرض الكنانة.. إبراهيم بهزاد يعلق على عودة المصريين المحتجزين في ليبيا لأرض الوطن

أشاد المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد بدور الدولة المصرية في عودة المصريين المحتجزين في ليبيا على يد جماعة إرهابية إلي أرض الوطن

العالم كله بيتغير إلا أنتوا.. محمد هنيدي يسخر من هزيمة أرسنال بثلاثية

علق الفنان محمد هنيدي بطريقة كوميدية على هزيمة فريق أرسنال الإنجليزي من فريق مانشستر سيتي في أولى مباريات الفريقين بعد عودة الدوري الإنجليزي الممتاز.





فخور بأنني مصري.. صلاح عبد الله يعلق على عودة المحتجزين في ليبيا.. شاهد

علق الفنان صلاح عبد الله على تحرك الحكومة المصرية وأجهزة الدولة لإجلاء المصريين المختطفين بليبيا.

عودة سعيدة.. رياض محرز يحتفل بفوز مانشستر سيتي بثلاثية على أرسنال.. شاهد

احتفل رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بفوز فريقه بثلاثية على فريق أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في أولى مباريات الفريقين بعد توقف الدوري.