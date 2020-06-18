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رياضة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن مطالب مذكرة الأندية لـ اللجنة الخماسية.. جماهير نابولي تتجاهل كورونا وتحتفل بـ كأس إيطاليا

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:20 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولي من اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

أكد إسلام محارب، لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي، أنه لم يشارك بصفة أساسية في بداية انضمامه إلى النادي الأحمر، لكنه نجح في حجز مكانه ضمن تشكيل الفريق مع تولي الفرنسي باتريس كارتيرون، مهمة تدريب الفريق.

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفه النهائي من استئناف بطولة الدوري هذا الموسم عقب توقف المنافسات من شهر مارس الماضي؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ما تردد مؤخرا عن أن أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر تم سحبها.


كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل المذكرة التي سيقدمها عدد من الأندية الرافضة لـ استئناف بطولة الدوري هذا الموسم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

أكد أشرف زكي، أمين صندوق نادي الزمالك ونقيب الممثلين، إن لقب بطولة الدوري الممتاز محسوم لـ النادي الأهلي في ظل تصدره جدول الدوري بفارق نقاط كبير عن أقرب منافسيه، مؤكدا أن هدفه في الوقت الحالي هو عودة النشاط الفني مرة أخرى.

حرصت جماهير فريق نابولي على الاحتفال في شوارع إيطاليا بـ تتويج الفريق بلقب كأس إيطاليا عقب الفوز أمام يوفنتوس 4 - 2 في نهائي الكأس الذي أقيم أمس على أرضية ملعب "الأوليمبيكو" ضمن نهائي المسابقة المحلية.
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