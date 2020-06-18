أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن مطالب مذكرة الأندية لـ اللجنة الخماسية.. جماهير نابولي تتجاهل كورونا وتحتفل بـ كأس إيطاليا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولي من اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





أكد إسلام محارب، لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي، أنه لم يشارك بصفة أساسية في بداية انضمامه إلى النادي الأحمر، لكنه نجح في حجز مكانه ضمن تشكيل الفريق مع تولي الفرنسي باتريس كارتيرون، مهمة تدريب الفريق.





كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفه النهائي من استئناف بطولة الدوري هذا الموسم عقب توقف المنافسات من شهر مارس الماضي؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.





نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ما تردد مؤخرا عن أن أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر تم سحبها.









كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل المذكرة التي سيقدمها عدد من الأندية الرافضة لـ استئناف بطولة الدوري هذا الموسم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.



