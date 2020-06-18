مريهان حسين تشعل إنستجرام بفيديو مجمع لتقليد الفنانين

نشرت الفنانة مريهان حسين فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.





وظهرت مريهان حسين في فيديو مجمع وهى تقليد العديد من الفنانين أبرزهم الفنانة فيفي عبده، نوال الزغبي، سميرة سعيد والعديد من الشخصيات الكرتونية.





وكتبت معلقة على الفيديو: "شكرا حبيتوا اوي".





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وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:





جميلة يا مريهان، انتي موهبة جميلة، دمك عسل استمري، كلنا بنحبها والله، قمر ربنا يحميكي.











يذكر أن تصدرت الفنانة مريهان حسين ، مؤشرات البحث «تريند» على محرك جوجل، بعد ظهورها بمقطع فيديو وهي ترقص بالجلباب الأبيض، وتقلد الفنانة فيفي عبده في طريقة الرقص والإطلالة.



