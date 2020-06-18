إزالة 20 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، أنه لا تهاون فى الحفاظ على هيبة وحقوق الدولة والتصدى بحزم تجاه القيام بأعمال البناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة ومنع محاولات استغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .









حيث كشف المحافظ عن تنفيذ 15 حالة تعد على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 1822 مترا بقرية إصطبارى وتنفيذ إزالة فورية بمساحة 75 متر بقرية شبراباص بشبين الكوم .





كما تم تنفيذ إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بقرية سمان بمركز الباجور بمساحة 400 متر بما يعادل 2 قيراط و12 سهما، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على الرقعة الزراعية.





و وضح محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات 422 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة ، حيث تم تنفيذ 302 حالة تعد على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 12 فدانا و 18 قيراطا و 6 أسهم ، وتنفيذ 87 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بناء بمساحة 1014 مترا و 33 حالة تعد على أراضى زراعية أملاك دولة بإجمالى مساحة 42 فدانا و 17 قيراطا و18 سهما وذلك خلال الفترة من 25 مارس وحتى أمس الأربعاء.



