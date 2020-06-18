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أخبار البلد

الوزراء : مصر وجيبوتي لم يسجلا انكماشا اقتصاديا هذا العام.. انفوجراف

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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محمود مطاوع

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول توقعات متفائلة للنمو الاقتصادي محليا وعالميا في 2021 .

وأوضح الانفوجراف انه من المتوقع انخفاض معدل النمو الى 5.2% للاقتصاد العالمي في 2020 جراء تداعيات أزمة كورونا ، بينما هناك توقعات بانتعاش الاقتصاد في 2021 ليحقق نمو 4.2%.

وأشار الانفوجراف انه من الموقع ان ينخفض الاقتصاد 5% للدول المصدرة للنفط كدول مجلس التعاون الخليجي بينما ينخفض النمو في مصر بنسبة 0.8%.

وأضاف الانفوجراف ان مصر وجيبوتي الوحيدتان اللتان لن يسجلا انكماشا هذا العام ، لافتا الى ان معدل النمو الاقتصادي في مصر سوف يصل الى 3% بماهية عام 2019/ 2010.

واشار الانفوجراف الى ان مصر ركزت في مواجهة جائحة كورونا على الانفاق الصحي والحماية الاجتماعية ، ومن المتوقع إسهام برنامج الإصلاح الاقتصادي في قدرة مصر على تخفيف الاثار السلبية وتعزيز آفاق النمو في الفترة القادمة


وقت مركز المعلومات ان توقعات متفائلة للنمو الاقتصادي محليا وعالميا في 2021 في ظل جهود الحكومات للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا ، ومصر تركز الإنفاق على القطاع الصحي والحماية الاجتماعية لمواجهة الأزمة.
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