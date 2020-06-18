على السيارة.. ديانا كرزون بإطلالة كاجوال تكشف عن رشاقتها

نشرت الفنانة ديانا كرزون، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال لافتة.
وظهرت بها ديانا كرزون، ببنطال أنيق من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتديه معه قميص انيق باللون الأبيض الذى يبرز عن جمالها.
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واختارت تسريحة الشعر الإنسيابي المنسدلة بين كتفيها بطريقة ناعمة تكشف عن جمالها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على اللون البنى للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الماط الذى يتناسب مع إطلالتها.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع أسوارة جذابة لليد باللون الذهبى.
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قريبا فيديو كليب اغنيه وجهك الثاني🌸🙏🏻 كلمات:قصي عيسى✍🏻 @qusay_essa_1979 الحان:علي صابر🎼 @ali.saber.official توزيع:عثمان عبود🎹 @othmanabod مكياج شامل شروخ💄 @makeupbyshamil_ كوافير من صالون شامل شروخ💇🏻♀️ @garu.mo تصوير غلاف الاغنيه @menasameerr اخراج عمر ارشيد @omarord88 تسويق وتوزيع @emusicismylife #دياناكرزون #ديانا_كرزون #وجهك_الثاني #اغاني #أغنيه #فيديو كليب#اغاني_عراقية