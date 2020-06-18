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مرأة

على السيارة.. ديانا كرزون بإطلالة كاجوال تكشف عن رشاقتها

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:50 م
ديانا كرزون
ديانا كرزون
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ديانا كرزون، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال لافتة.

وظهرت بها ديانا كرزون، ببنطال أنيق من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتديه معه قميص انيق باللون الأبيض الذى يبرز عن جمالها.

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واختارت تسريحة الشعر الإنسيابي المنسدلة بين كتفيها بطريقة ناعمة تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على اللون البنى للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الماط الذى يتناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع أسوارة جذابة لليد باللون الذهبى. 
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