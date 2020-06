على السيارة.. ديانا كرزون بإطلالة كاجوال تكشف عن رشاقتها

View this post on Instagram

قريبا فيديو كليب اغنيه وجهك الثاني🌸🙏🏻 كلمات:قصي عيسى✍🏻 @qusay_essa_1979 الحان:علي صابر🎼 @ali.saber.official توزيع:عثمان عبود🎹 @othmanabod ‏⁦‪‬⁩ مكياج شامل شروخ💄 ‏@makeupbyshamil_ كوافير من صالون شامل شروخ💇🏻‍♀️ ‏@garu.mo تصوير غلاف الاغنيه @menasameerr اخراج عمر ارشيد @omarord88 تسويق وتوزيع @emusicismylife #دياناكرزون #ديانا_كرزون #وجهك_الثاني #اغاني #أغنيه #فيديو كليب#اغاني_عراقية