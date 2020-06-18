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مرأة

بـ روج أحمر.. مى سليم تفاجئ الجمهور بإطلالة صيفية جذابة

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:15 م
مى سليم
مى سليم
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نهى هجرس
نشرت الفنانة مى سليم، صورة جديدة لها رفقة شقيقتها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية جذابة.

وظهرت بها مى سليم، بفستان أوف شولدر باللون الأزرق، ومطعم بمجموعة من النقشات البسيطة الملونة التى تبرز جمالها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مى سليم فى المكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الماط الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ووضعت وردة باللون الفوشيا على جانب شعرها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة باللون الذهبى حول الرقبة لإكمال إطلالتها.

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A post shared by Mai Selim (@maiselim) on

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