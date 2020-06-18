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محافظات

لتوزيع كمامات.. مستقبل وطن بالإسكندرية يواصل مبادرة "بايدينا نحمي بلادنا وأهالينا"

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:54 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
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أ ش أ
 وأصلت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالمحافظة، مبادرة بعنوان "بإيدينا نحمي بلادنا وأهالينا"، لتوزيع غطاء وجه من القماش "كمامة" على المواطنين في الشوارع، وفي المحال التجارية والعاملين بديوان عام محافظة الإسكندرية، والأحياء، وأقسام الشرطة بالمحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار وانتقال عدوى فيروس كورونا .

وقال النائب رزق راغب ضيف الله ، في بيان، الخميس، إن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، بضرورة التواجد الفعلي بين المواطنين والتفاعل مع الأوضاع الراهنة ومساعدة الدولة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والقرارات التي تتخذها الحكومة لمجابهة انتشار الفيروس.

وأضاف ضيف الله أنه أصدر تعليماته لجميع أعضاء الحزب بضرورة نشر الوعي بالفيروس وأخطاره، وطرق الوقاية منه من أجل القضاء عليه وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره، مشيدًا بالإجراءات الفعالة التي تتخذها الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مكافحة انتشار الفيروس، وفي الوقت نفسه استمرار دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد، واستكمال كافة المشاريع الحيوية في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا في العالم.


من جانبه، قال دكتور محمد مسعد أمين الشباب، إن المبادرة تستهدف توزيع 10 ألاف غطاء وجه قماشي (كمامة) بمختلف أقسام المحافظة، وذلك لمساعدة الدولة في مساعيها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


وأضاف مسعد أن هذا الغطاء القماشي مكون من 3 طبقات، يمكن تغيير الطبقة الوسطى (فلتر)، ولذلك يتم توزيع 30 طبقة وسطى مع كل غطاء وجه قماشي، منوهًا أنه سيتم توزيع 7500 كمامة على المواطنين و2500 على العاملين بديوان عام محافظة الإسكندرية، ومقرات الأحياء وأقسام الشرطة بالمحافظة.

وأشار مسعد إلى أن المبادرة انطلقت من حي محرم بك حيث تم توزيع 1500 كمامة على الأهالي إضافة إلى 45 ألف طبقة وسطى، وذلك لرفع المعاناة عن أهالينا، ولحماية بلادنا من خطر فيروس كورونا.
وأشاد مسعد بالدور الذي لعبه كل من الأمناء المساعدين محمد السيد رزق، ومحمد السيد مجاهد، وإيهاب أبوكليلة وأشرف سردينة، وأمين الصناعة والتجارة محمد حمزة، ووجيه ظريف، أمين الهيئات الاستشارية، ومحمود قاسم الامين المساعد لدائرة كرموز في دعم هذه المبادرة وتمويلها حتى خروجها إلى النور.

وقال وجيه ظريف، أمين الهيئات الاستشارية، إن المبادرة واصلت أعمالها بنطاق قسم رمل ثان، حيث تم المرور على الشوارع الرئيسية بالقسم وعلى رأسهم شارع أحمد ابوسليمان، وتم توزيع الكمامات على السائقين في موقف سيارات ابوسليمان، والساعة، وعلى أصحاب المحلات، والمارة في الشوارع، وكذلك قسم شرطة رمل ثان.

وأشار ظريف إلى أنه تم توزيع حوالي 1500 كمامة بنطاق القسم، مضيفًا أنه تم شن حملة توعية بأخطار الفيروس والنصائح اللازمة للوقاية من فيروس الكورونا أثناء التوزيع.

وفي إطار دوره المجتمعي، يشارك الحزب بفرق على مستوى الجمهورية لتعقيم الأماكن العامة، وتوزيع الكمامات والقفازات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار وانتقال عدوى فيروس كورونا.
يذكر أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.
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