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أخبار البلد

القباج: تعديلات لائحة قانون الطفل لتحقيق رغبات الأسر الكافلة وتحقيق مصلحة الأطفال اللقطاء

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:59 م
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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محمد عبد المنعم
وجهت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي بسرعة تطبيق تعديلات لائحة قانون الطفل التي اصدرها المهندس مصطفي مديولي رئيس الوزراء وتم نشرها بالجريدة الرسميه وذلك حرصا علي المصلحة الفضلي للطفل وتحقيق رغبة عدد كبير من الاسر الراغبة في كفالة اطفال كريمة النسب.
 
وصرحت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ان الوزارة قامت باقتراح تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 والتي صدرت مؤخرا بقرار  الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 2020 حيث شمل التعديل استبدال بعض الشروط وبعض المسميات التي من شأنها تحقيق المصلحة الفضلى للاطفال ومن ضمن تلك التغييرات استبدال عبارة "الأطفال المعثور عليهم" بكلمة "اللقطاء" وعبارة "الاسر البديلة الكافلة " بعبارة " الاسر البديلة "وعبارة "كريمي النسب بعبارة " مجهولي النسب" . 

كما تضمنت التعديلات عدد من النقاط كان ابرزها 
1- تغير كل من شرط  الزوجين مصرين ليكون احداهما مصري ( بعد الاطلاع علي التقرير وموافقة اللجنه العليا).
 
٢-  تغير سن الزوجين ليكون ٢١ سنة بدلا من 25 سنة. 

٣- تخفيض المبلغ المطلوب ايداعه  للطفل من ٥٠٠٠ جنيه الي ٣٠٠٠ ج (مبلغ التوفير بيتم فتح حساب باسم الطفل ب٣٠٠٠ وهو الوحيد اللي يقدر يستخدمهم بعد ٢١ سنة).

٤- تغير شرط التعليم (من حق اي اسرة  أن تحصل علي طفل بعد موافقه اللجنه المحلية التي يقع محل إقامة الأسرة بها) .
 
5- حصول الاسرة الكافلة على الولاية التعليمية  لاولادها.
 
6- يتم حصول الاسرة البديلة الكافله علي الوصايا الكاملة للطفل بعد اجتياز تقييم من وزارة التضامن الاجتماعي . 

7- منح الطفل الاسم الاول فقط للام في خانة الام في شهادة الميلاد.
 
8- اضافة لقب العائله او اسم الاب الذاتي (الاول).
 
9- تغير اسم الاسرة البديلة الي اسرة بديلة كافلة.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي سوف تصدر بطاقة ذكية  للأسر البديلة الكافلة يتم التعامل بموجبه مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ويتم تجديده سنويًا.
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