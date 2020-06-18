ماذا قالت جامعة الإسكندرية عن تأدية الامتحانات "أون لاين" بسبب كورونا

وسط مخاوف من الطلاب وأولياء الأمور بسبب جائحة كورونا في عام استثنائي شهد أحداثًا كثيرة سيظل محفورًا في التاريخ، تستعد جامعة الإسكندرية لامتحانات السنوات النهائية على قدم وساق لتوفير بيئة أمنة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حتى تمر الامتحانات بسلام.





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ونظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والمخاوف من عقد الامتحانات في مثل هذه الظروف، أعرب الكثير من كليات المجمع النظري بالإسكندرية (أداب وحقوق وتربية وتجار وسياحة وفنادق) بعقد اختبارات الكترونية أونلاين مثلما حدث مع سنوات النقل، وخصوصًا وأن أغلبية الطلبة من المحافظات المجاورة وقد يكون سببا لانتقال العدوى بالفيروس إن كان مخالطًا لأحد.





وقال إبراهيم أحمد، طالب بالمجمع النظري في السنة النهائية في تصريحات لصدى البلد، إن الوضع النفسي للطلاب سيء جدًا في ظل جائحة كورونا، فكيف تُعقد الامتحانات في هذا الأجواء، وكيف يتم تقييمك وتحدد نتيجتك وتقديرك ومستقبلك في ظل هذا الضغط النفسي الرهيب.





وأضاف إبراهيم أنه في حالة إصابة أحد المراقبين لا قدر الله بدون أعراض، فقد ينقل العدوى إلى الطلاب، وماذا لو أصيب طالب اثناء الامتحانات فهل يعزل نفسه ويضيع عليه الامتحان، أم يذهب إلى الامتحان ويخالط زملائه.





وحول الطريقة الأنسب التي يراها للامتحانات، أشار أبراهيم إلى أنه من الأفضل أن تكون الامتحانات في صورة تكليفات للطلبة بمعرفة كل أستاذ، أو الكترونيًا ويتم تحديد الدرجات بناء عليها.





من جانبه، رد مصدر مسئول بإدارة الجامعة، على هذه المطالبات في تصريحات لصدى البلد، قائلًا إن قرار عقد الامتحانات ليس قرارًا صادرًا من جامعة الإسكندرية، ولكنه قرار المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي، ويسري على جميع الجامعات المصرية، وجامعة الإسكندرية ملتزمة بالقرار مثل باقي الجامعات.





وأضاف المصدر أنه لا توجد بنية تحتية حالية تسمح بإجراء الامتحانات أونلاين، فضلًا عن أن الامتحانات الإلكترونية قد تصلح لمواد ولا تصلح لمواد أخرى، وهناك مقترحات لتطوير التعليم الإلكتروني خلال السنوات القادمة، ولكن كل هذا مرتبط بوجود بنية أساسية تكنولوجية قوية تسمح بهذا التحول نحو التعليم الإلكتروني، وبخاصة في مثل هذه الظروف.





وأشار المصدر إلى أن الجامعة اتخذت كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لعقد الامتحانات وتوفير بيئة أمنة لجميع أبنائنا الطلبة وكذلك أعضاء هيئة التدريس المشاركين في الامتحانات.



