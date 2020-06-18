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اقتصاد

باكين تتحول من الربحية إلى الخسارة خلال 9 أشهر

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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علياء فوزى
أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة البويات والصناعات الكيماوية - باكين، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، تحول الشركة للخسارة على أساس سنوي.

وأوضحت باكين في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنها سجلت صافي خسارة بلغ 4.14 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 26.8 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة المجمعة خلال التسعة أشهر، حيث سجلت 585.6 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 644.41 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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وبشأن القوائم المستقلة خلال الفترة، فقد تراجعت أرباح الشركة حيث سجلت 1.75 مليون جنيه، مقابل 3 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.


يشار أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 2.52 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر، مقابل 23.65 مليون جنيه خلال تفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الماضي لتسجل 406.9 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 411.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبشأن القوائم المستقلة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول لتسجل 1.6 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 4.17 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي

وكانت الشركة كشفت فى بيان سابق عن أسباب خسارة المتمثلة فى زيادة نسبة التكلفة الثابتة والمصروفات في الفترة الحالية بالمقارنة بالفترة المثلية لشركة العبور نتيجة لوجود مصروفات حتمية، بالإضافة إلى خسائر توقف النشاط لمصنع الراتنجات نتيجة الحادث.

وأرجعت انخفاض الأرباح إلى زيادة الانفاق على ماتم اتخاذه من إجراءات فنية لتطوير بعض المنتجات لتجسين جودتها، والزيادة السيادية في الأجور والتأمينات الاجتماعية والوقود والمياه وغيرها، وكذلك استمرار حالة البطء الشديد في الحركة التجارية بشكل عام.

بالإضافة الى أن الظروف الأمنية لدولة ليبيا وعدم توافر مستلزمات وظروف الإنتاج والبيع غير المنظم كانوا أحد الأسباب أيضًا في تراجع الأرباح.

 وأكدت إلى أنها تقوم حاليًا باتخاذ إجراءات التطوير العقاري للمنطقة المخصصة للنشاط السكاني وذلك بالتوازي مع أنشطة الهدم لمباني تلك المنطقة، منوهة إلى انتهاء أعمال الهدم بنسبة 100 بالمائة وتسوية الأرض.
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