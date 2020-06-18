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أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يصف جون بولتون بأنه جرو حقير

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:45 م
جون بولتون
جون بولتون
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قسم الخارجي
شن الرئيس الأمريكي، دنالد ترامب، اليوم الخميس، هجوما شرسا على مستشاره السابق للأمن القومي، جون بولتون، على خلفيه كتابه الجديد.

وقال ترامب إن بولتون يحاول الانتقام منه لأنه أقاله كالجرو الحقير.

ويتناول كتاب جون بولتون حالة الفوضى وأسرار وكواليس إدارة ترامب داخل البيت الأبيض.

وقال ترامب إن الكتاب ما هو إلا مجموعة من الأكاذيب التي تم جمعها من أجل تشويه سمعتي.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت الثلاثاء الماضي أنها قررة مقاضاة بولتون بسبب نشره الكتاب، مؤكدة أن كافة اللقاءات والمحادثات التي جمعت بولتون وترامب، كانت سرية، ولا يجوز نشرها.

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