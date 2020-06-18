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منوعات

عمرها 11 عامًا وتعاني من مرض نادر.. قصة أصغر ضحايا كورونا في بريطانيا

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:54 م
قصة واحدة من أصغر
قصة واحدة من أصغر ضحايا كورونا في بريطانيا
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هدير علاء
سلط تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية الضوء على تفاصيل وفاة واحدة من أصغر ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة المتحدة، وهي طفلة في الحادية عشر من عمرها وتُدعى "فابيانا زوبيلي"، والتي كانت تعاني من اضطراب وراثي نادر يُعرف باسم "Floating-Harbor syndrome"، وتوفيت بعد ظهور أعراض الفيروس المميت عليها.

وأوضح التقرير أن الطفلة "فابيانا"، من مدينة "أولدهام" بمقاطعة "مانشستر الكبرى" الواقعة شمال غرب إنجلترا، توفيت في وقت سابق من الشهر الجاري في مستشفى للأطفال، ولم يتم الكشف عن كيفية إصابتها بالمرض تحديدًا.


وفي أعقاب الإعلان عن وفاة الطفلة نعاها معلموها بكلمات مؤثرة، واصفين إياها بأنها كانت مجتهدة وحريصة على بذل كل ما في وسعها في كل شئ تفعله، كما كانت عطوفة وجميلة إلى جانب أنها كانت ذات شعبية بين زملائها، وكانت موهوبة في مجالات وأنشطة مختلفة رغم حالتها المرضية.

وفي الوقت ذاته حرص زملاؤها ومعلموها على إرسال باقات زهور إلى عائلتها وتقدموا بتعازيهم، كما عرضوا على العائلة تقديم أي مساعدة أو دعم يحتاجون إليه.

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أنه تم إطلاق حملة لجمع التبرعات بهدف دعم العائلة خلال هذه الأوقات العصيبة، وتجاوز إجمالي التبرعات خلال فترة وجيزة 4 آلاف جنيه إسترليني.
عمرها 11 عامًا وتعاني من مرض نادر.. قصة أصغر ضحايا كورونا في بريطانيا
عمرها 11 عامًا وتعاني من مرض نادر.. قصة أصغر ضحايا كورونا في بريطانيا
عمرها 11 عامًا وتعاني من مرض نادر.. قصة أصغر ضحايا كورونا في بريطانيا
عمرها 11 عامًا وتعاني من مرض نادر.. قصة أصغر ضحايا كورونا في بريطانيا
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