65 يوما على جهاز التنفس.. مريض كورونا يخالف توقعات الأطباء وينجو بمعجزة

خالف مريض بريطاني في التاسعة والخمسين من عمره توقعات الأطباء، واستطاع التغلب على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد بقائه على جهاز التنفس الصناعي مدة قياسية (65 يومًا)، وبعد أن حذر الأطباء عائلته أربع مرات من أن الفيروس يمكن أن يودي بحياته.





وجاء في تقارير وسائل إعلام بريطانية، أن المريض المتعافي "جون بيتس" كان قد نُقل إلى مستشفى عام بمدينة "نورثهامبتون" البريطانية في السادس والعشرين من مارس الماضي، وفي اليوم التالي وضعه الأطباء في غيبوبة مستحثة طبيًا









وعلى الرغم من أن الطاقم الطبي بالمستشفى أبلغ عائلته أكثر من مرة أنه كان على وشك الموت، إلا أنه أفاق نهاية شهر أبريل الماضي، وظل على جهاز التنفس الصناعي لمدة شهر ونصف آخر، وغادر المستشفى أخيرًا نهاية الأسبوع الماضي.





ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية، فإن "بيتس" قضى أطول فترة معروفة لأي مريض بريطاني مصاب بـ"كورونا" على نظام دعم الحياة؛ ووجه "بيتس" في أعقاب تعافيه رسالة للمصابين بالفيروس، حيث قال: "إلى أي شخص يعاني من هذا المرض المروع.. ابق قويًا"، وأكد على أنه محظوظ كونه تمكن من اجتياز معركته مع المرض والعودة إلى منزله برفقة عائلته.





وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنه فور نقل المريض إلى المستشفى في نهاية شهر مارس، أجرى له الأطباء على الفور فحصًا للكشف عما إذا كان مصابًا بالفيروس، ونُقل إلى وحدة العناية المركزة؛ وفي غضون 24 ساعة تدهورت حالته الصحية، لذا قام الأطباء بتخديره ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وقد ظل عليه لأكثر من شهرين.









وأشار التقرير إلى أن معركة "بيتس" أفقدته أكثر من 10 كيلو جرامات من وزنه، وتركته ضعيفًا وهزيلًا.



