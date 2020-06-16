رغم تعاقد شركات الأدوية.. أزمة في نتائج عقار كورونا ببريطانيا بعد تجربته





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن التقارير الطبية الاخيرة من جامعة اوكسفورد تشير إلى نتائج سلبية وفضيحة طبية بسبب خطأ طبي في استخدام العقار على المرضى.





التقارير تشير إلى أن الأطباء استخدموا جرعات أقل من العقار مما تسبب في نتائج سلبية للمرضى عكس كل التوقعات والتحليلات التي رسمها العلماء والأطباء.





سيتسبب ذلك الخطأ في إحراج شديد للشركات البريطانية المصنعة للعقار أمام العالم خاصة لأان بريطانيا كانت من أولى الدول التي اعلنت انتاجها للقاح يعالج كورونا.





جدير بالذكر أن البروفيسور "ايان جون" أكد ان تجربة فاشلة كهذه قد تتسبب في إحراج الطاقم الطبي البريطاني كاملا أمام العالم ، و اتمنى أن تتحول النتائج من سيئة إلى افضل في الايام القادمة.

منذ بداية جائحة الكورونا وتفشي الفيروس في معظم دول العالم ، اتجهت الدول بعد شهر من الإصابة بالوباء بالبحث عن الدواء الذي سيخلص العالم من تلك الأزمة ، وبالفعل أعلنت بعض الدول توصلها لعقار يشفي من المرض.