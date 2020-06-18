صورته في مصر.. كارول سماحة تشارك بصورة من كواليس الفيديو كليب الجديد

شاركت الفنانة كارول سماحة جمهورها ومتابعينها بصورة من كواليس تصوير الفيديو كليب الجديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وظهرت كارول مع المخرجة بتول عرفة وكتبت معلقة على الصورة: "آخر التحضيرات لتصوير فيديو كليب الجديد".





كما أشارت على الصورة أن التصوير يتم في مصر.





يشار إلى أن كارول سماحة سبق وأن طرحت أغنيتها المصورة التي تحمل اسم "مش هعيش"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكى، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وتم تصويرها مع الفنان جاد شويري في فرنسا.



