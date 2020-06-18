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رياضة

قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا بـ الدوري الإسباني

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:11 م
فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
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محمد السعيد
يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فالنسيا، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا والقنوات الناقلة:

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وفالنسيا في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق رؤوف خليف.

كما أعلنت ليبيا الرياضية المفتوحة على قمر النايل سات، عن نقلها لمباراة ريال مدريد وفالنسيا.

ريال مدريد ضد فالنسيا:

ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتقليص فارق النقاط مع برشلونة، ومواصلة مطاردته على صدارة الليجا.


في المقابل يطمح فالنسيا في انتزاع الثالث نقاط مع الميرنجي، في لقاء الليلة، للحفاظ على حظوظه في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، والمشاركة بالدوري الأوروبي، الموسم المقبل.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة خلف برشلونة متصدر الترتيب بـ 64 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن بـ 43 نقطة.

غيابات ريال مدريد أمام فالنسيا:

شهدت قائمة ريال مدريد عودة الثنائي إيدين هازارد وماركو أسينسيو، بينما سيغيب كل من لوكاس فاسكيز، ولوكا يوفيتش، وماريانو دياز، وناتشو فرنانديز وإيسكو للإصابة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا:


حراسة المرمى: كورتوا – أريولا – ألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – راموس – فاران – مارسيلو – ميندي – هيرنانديز.

خط الوسط: كروس – مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – رودريجيز .

خط الهجوم: هازارد – بنزيما – بيل – أسينسيو – إبراهيم دياز – فينيسيوس – رودريجو.
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