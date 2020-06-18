قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا بـ الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فالنسيا، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإسباني.





موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا والقنوات الناقلة:





ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وفالنسيا في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق رؤوف خليف.





كما أعلنت ليبيا الرياضية المفتوحة على قمر النايل سات، عن نقلها لمباراة ريال مدريد وفالنسيا.





ريال مدريد ضد فالنسيا:





ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتقليص فارق النقاط مع برشلونة، ومواصلة مطاردته على صدارة الليجا.









في المقابل يطمح فالنسيا في انتزاع الثالث نقاط مع الميرنجي، في لقاء الليلة، للحفاظ على حظوظه في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، والمشاركة بالدوري الأوروبي، الموسم المقبل.





ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة خلف برشلونة متصدر الترتيب بـ 64 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن بـ 43 نقطة.





غيابات ريال مدريد أمام فالنسيا:



