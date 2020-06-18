شاهد أول تعليق لـ حمدى فتحى بعد حفل زفافه

نشر حمدى فتحي نجم النادي الأهلي ، صورا جديدة له من حفل زفافه الذى أقيم أمس الأربعاء بحضور عدد من أصدقائه.





وظهر" حمدى فتحي "، في الصور، التي نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، بصحبة زوجته، وعلق قائلًا "الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات".





كان حمدي فتحي عقد قرانه يوم الأحد الماضي في حفل بسيط اقتصر على حضور عدد من أصدقاء اللاعب وعروسه والأسرتين فقط.





وعاد حمدى فتحى للتدريبات من جديد بعد تعافيه من إصابته بغضروف الركبة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية.





يذكر ان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعلن أن الحكومة المصرية وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





وشدد وزير الرياضة، خلال المؤتمر الصحفي الذى عُقد أمس مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي مع اتخاذ تدابير وقائية.





وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.







