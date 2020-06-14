حمدي فتحي يحتفل بحفل زفافه .. فيديو

تداول رواد السوشيال ميديا على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" فيديو جديدا من حفل زفاف لاعب النادي الأهلي حمدي فتحي الذي عقد قرانه اليوم بأحد قاعات الأفراح بالرغم من وجود تعليمات بغلق جميع قاعات الأفراح لمنع انتشار فيروس كورونا.









ويظهر في الفيديو اللاعب حمدي فتحي وهو يرقص مع عروسته برفقة المدعوين من أصدقائهم وبعض من زملائه في النادي الأهلي أبرزهم عمرو السولية.

















وعاد حمدى فتحى للتدريبات من جديد بعد تعافيه من إصابته بغضروف الركبة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية.





ويترقب الجهاز الفني للأهلي قرار عودة النشاط الرياضى من جديد بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة أمس بشأن عودة التدريبات مطلع الشهر المقبل تمهيدًا لعودة النشاط مطلع أغسطس.









يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.