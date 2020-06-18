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برلمان

الحركة الوطنية: انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب ستجرى فى وقت واحد

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:38 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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حسن رضوان
قال المهندس أسامة الشاهد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن مشروع قانون مجلس النواب الذى وافق عليه مجلس النواب تضمن تعديلا ممتازا فى تقسيم المقاعد بدلا من 75% للقوائم و25% للفردى اصبح 50% و 50%، مؤكدًا أنه اتاح فرصة كبيرة للمقاعد الفردية فى الحصول على مقاعد منفردة.

وأضاف "الشاهد" لـ"صدى البلد"، أن قانون تقسيم الدوائر لم ينته حتى الان فمن الممكن أن ينتج عنه أن تبقى الدوائر كما هى يقل عدد المقاعد للدائرة أو تتسع الدوائر او سيضم دوائر مع بعضها البعض ويقلل عدد المقاعد المتاحة لهم وذلك سيعطي صعوبة للمرشح أن يغطى اماكن اخرى خارج دائرته.

واكمل نائب حزب الحركة حديثه:" أن ذلك سيعطي صعوبة أيضا فى التنافس على مقعد واحد وليس معقدين داخل دائرته أو الدائرة الكبرى مثل دائرة امبابه وتتمثل هذه الصعوبة في الفوز، وفي المقابل سيعطى فرصة للكشف عن مرشحين أقوياء فى دوائرهم.

وعلق "أسامة الشاهد" على كوتة المراة فى البرلمان بنسبة لا تقل عن 25% التى تضمنها الدستور، قائلا:" بعد تحديد كوتة المراة فمن المترتب على ذلك ضرورة وضع 50% من القوائم للمرأة لتغطية بند الدستور الذى يضمن وجود المرأة بنسبة 25% كاحد ادنى من المقاعد، التى تمثل 50% من اجمالى القوائم، معقبًا:" أنه فى حالة وضع 25% فقط من اجمالى القائمة وجب عليه أن يجعل النسبة الباقى الـ 25% فى النظام الفردى أن تفوز وذلك سيخلق عوارا دستوريا.

وقال نائب حزب الحركة الوطنية، إنه بالنسبة للنظام القوائم ينبغى أن يكون هناك تحالفات بين الأحزاب وبعضها للوصول لقائمة مناسبة تستطيع منافسة القوائم المتاحة وإلى الأن لم تتضح الصورة بشكل مباشر لهذه التحالفات رغم وجود تحالف الأحزاب المصرية.

وتسائل "الشاهد"، هل سيتحد تحالف الأحزاب المصرية مع الاحزاب الاخرى أم سيعلن عن قائمة بمفرده الى الآن لم تظهر الصورة كاملة فى هذا الأمر، مؤكدًا أن حزب الحركة الوطنية يسعى للمشاركة فى الانتخابات المقبلة بقوة بعد أن تضمن القانون الجديد 50% للفردى و50% للقوائم، حيث أنه أصبح هناك سهولة أكثر من القانون القديم من خلال الحصول على مقاعد أكثر فى النظام الفردى.

كما أوضح أن ذلك سيتم عند التوافق فى حال مشاركة الحزب فى الانتخابات منفردًا أم مشاركته تحت أسم تحالف الأحزاب المصرية الذى إذا تم سيكون هناك تنسيق كامل لعدم وجود تضارب فى الأصوات داخل الدائرة الواحدة.

كما توقع الشاهد، أن الفترة المقبلة ستشهد اجراء انتخابات مجلس النواب والشيوخ فى أن واحد لتقليل التكاليف على الدولة، مؤكدًا أن الحزب يخضع لرأي القيادة السياسية فى جميع الاحوال سوا فى حالة الفصل أو الجمع.
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