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رياضة

نتائج اجتماع مناقشة مستقبل بطولة إفريقيا للسلة للأندية بمشاركة الزمالك

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:18 م
رجال سلة الزمالك
رجال سلة الزمالك
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عبد الله هشام
أقيم اليوم، اجتماع بين مسئولي الاتحاد الافريقي ومسئولي رابطة المحترفين الأمريكية للحديث عن مستقبل بطولة إفريقيا للسلة للأندية التي يشارك فيها نادي الزمالك حامل لقب الدوري.

وانطلق الاجتماع بمشاركة ممثلين عن الاتحادات والأندية المشاركة في البطولة وشارك في الاجتماع المهندس محمد عبد المطلب ممثلًا عن الاتحاد المصري لكرة السلة، وأحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ورحب الحضور بإمكانية اقامة المسابقة في شهر نوفمبر أو ديسمبر من العام الحالي مع احتمالية إجراء بعض التغييرات في نظام المسابقة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
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