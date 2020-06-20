فيديوجراف.. طريقة علاج مرض كاواساكي

لم ينته العالم من فيروس كورونا المستجد حتى ظهر مرض كاواساكي الذي يهدد حياة الأطفال ويسبب مشاكل لـ 25% من المصابين به كالتهاب عضلة القلب واضطراب ضرباته وتمدد الأوعية وضعف وإنتفاخ جدار الشريان.
وأكد العلماء وجود علاج للمرض يتطلب تناول جرعات طويلة المدى من الأسبرين بعد زوال الحمى لمنع تكون جلطات الدم
تمتد فترة العلاج من 6 إلى 8 أسابيع.
اقرا ايضا
لمدة ساعة .. الاستلقاء على البطن يحسن وصول الأكسجين لرئة مريض كورونا
هاني الناظر يحذر من يرتدون الكمامة بهذه الطريقة
ولمزيد من المعلومات تابع فيديوجراف يوضح كيفية العلاج من مرض كاواساكي .......
وأكد العلماء وجود علاج للمرض يتطلب تناول جرعات طويلة المدى من الأسبرين بعد زوال الحمى لمنع تكون جلطات الدم
تمتد فترة العلاج من 6 إلى 8 أسابيع.
اقرا ايضا
لمدة ساعة .. الاستلقاء على البطن يحسن وصول الأكسجين لرئة مريض كورونا
هاني الناظر يحذر من يرتدون الكمامة بهذه الطريقة
ولمزيد من المعلومات تابع فيديوجراف يوضح كيفية العلاج من مرض كاواساكي .......