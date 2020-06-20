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فيديوجراف.. طريقة علاج مرض كاواساكي

السبت 20/يونيو/2020 - 10:02 ص
علاج كاواساكي
علاج كاواساكي
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آلاء حسن
لم ينته العالم من فيروس كورونا المستجد حتى ظهر مرض كاواساكي الذي يهدد حياة الأطفال ويسبب مشاكل لـ 25% من المصابين به كالتهاب عضلة القلب واضطراب ضرباته وتمدد الأوعية وضعف وإنتفاخ جدار الشريان.



وأكد العلماء وجود علاج للمرض يتطلب تناول جرعات طويلة المدى من الأسبرين بعد زوال الحمى لمنع تكون جلطات الدم
تمتد فترة العلاج من 6 إلى 8 أسابيع.

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ولمزيد من المعلومات تابع فيديوجراف يوضح كيفية العلاج من مرض كاواساكي .......

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