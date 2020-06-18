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أحد المصريين العائدين من ليبيا: ورانا رئيس وجيش قوي.. والله أكبر على بلدنا

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:29 م
العائدون من ليبيا
العائدون من ليبيا
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عبد الخالق صلاح
رصد برنامج "كل يوم"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON" فرحة المصريين العائدين من ليبيا فور وصولهم إلى بني سويف.


وقال سيد صلاح، أحد العائدين من ليبيا، في تصريحات للبرنامج إنه، يبلغ من العمر 20 عامًا، ويعمل في ليبيا منذ عام، في المعمار، حيث واجه ظروفا صعبة وتجربة قاسية، قطع رحلة شاقة حتي العودة لمصر.


وأضاف: "لم أتوقع تدخل السلطات المصرية بهذه السرعة، وعرفنا إن ورانا جيش ورئيس قوي، ومصر قوية وكبيرة جدًا.. الله أكبر على بلدنا".


وأشار إلى أنه سيقدم على الجيش ليؤدي الخدمة العسكرية، مؤكدًا : "مش هغلط وأسافر تاني، والحمدلله على عودتنا، ونشكر الرئيس السيسى والمخابرات المصرية".
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