الـ VAR تلغي هدفا لـ فالنسيا في شباك ريال مدريد بعد 20 دقيقة

تشكيل فالنسيا:

ياسبر سيلسين - خوسيه جايا - إيلكيم مانجالا - هوجو جيامون - دانييل فاس - كارلوس سولير - داني باريخو - جيوفري كوندوجوبيا - فيران توريس - رودريجو مورينو - ماكسيمليانو جوميز.

ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتقليص فارق النقاط مع برشلونة، ومواصلة مطاردته على صدارة الليجا.

في المقابل يطمح فالنسيا في انتزاع الثالث نقاط مع الميرنجي، في لقاء الليلة، للحفاظ على حظوظه في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، والمشاركة بالدوري الأوروبي، الموسم المقبل.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة خلف برشلونة متصدر الترتيب بـ 64 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن بـ 43 نقطة.