الـ VAR تلغي هدفا لـ فالنسيا في شباك ريال مدريد بعد 20 دقيقة

ألغت تقنية الفيديو "فار" هدفا لصالح فريق فالنسيا أمام مضيفه ريال مدريد بعد مرور 20 دقيقة من عمر اللقاء، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإسباني.
وراجع حكم المباراة تقنية الفيديو بعد الهدف الذي أحرزه رودريجو في شباك كورتوا، واتضح وجوده في مصيدة التسلل.
ريال مدريد استحوذ على الكرة منذ بداية المباراة إلا أن التهديد الحقيقي للفريق الملكي ظهر في الدقيقة 12 عن طريق النجم البلجيكي إدين هازارد بعد انفراده بمرمى فالنسيا إلا أن حارس "الخفافيش" يتألق ويبعد الكرة.
وجاء تشكيل ريال مدريد:
تيبو كورتوا - فيرلاند ميندى - سيرخيو راموس - رفائيل فاران - داني كارفخال - كاسيميرو - توني كروس - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش - إدين هازارد - كريم بنزيما.
تشكيل فالنسيا:
ياسبر سيلسين - خوسيه جايا - إيلكيم مانجالا - هوجو جيامون - دانييل فاس - كارلوس سولير - داني باريخو - جيوفري كوندوجوبيا - فيران توريس - رودريجو مورينو - ماكسيمليانو جوميز.
ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتقليص فارق النقاط مع برشلونة، ومواصلة مطاردته على صدارة الليجا.
في المقابل يطمح فالنسيا في انتزاع الثالث نقاط مع الميرنجي، في لقاء الليلة، للحفاظ على حظوظه في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، والمشاركة بالدوري الأوروبي، الموسم المقبل.
ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة خلف برشلونة متصدر الترتيب بـ 64 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن بـ 43 نقطة.