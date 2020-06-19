أصوات غريبة في السيارة لا تقلق من سماعها

يوجد بعض الظواهر التي قد تبدو غريبه على قائد السيارة وتثير القلق والحيرة أثناء القيادة ويعتقد قائدي السيارات أنها عيوب فنية قد حدثت بالسيارة .



ولكن في حقيقة الأمر لاتخرج عن كونها ظواهر طبيعية وعادية لا تستدعي أي قلق ومن أشهر هذه الظواهر التي تسبب الكثير من القلق هو صوت صفارة أو صرير في بعض الأحيان وذلك عند الضغط على دواسة الفرامل برفق أثناء تباطؤ السيارة استعداد للتوقف .



لذلك يجب أن يعلم قائدي السيارات أن هذه الأصوات ناتجة عن إضافة بعض المكونات إلى المواد المصنعة للتيل تمون ضرورية لزيادة كفاءة الفرامل



كما أبرز الأصوات المسموعة هو صوت المحرك إذا سمعت صوت من المحرك فهي من مؤشرات تعرض المحرك للعطل وقد يكون هذا الصوت بسبب نقص الزيت او مشكلة في الاحتراق نتيجة لارتفاع درجة حرارته.



اما بالنسبة لصدور صوت من الفرامل لان الفرامل تعد من أبرز الأجزاء التي تحافظ على سلامة السيارة وعند سماع صوتها فهو مؤشر لتعرض الفرامل لمشاكل وهو يدل على تلف تيل الفرامل أو تعرض الطنبورة للاعوجاج.



