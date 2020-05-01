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سيارات

تعرف على أسباب أصوات طقطقة السيارة في المطبات

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:31 م
اسباب طقطقة السيارة
اسباب طقطقة السيارة
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اشرف عطية

يتعرض الكثير من سائقي السيارات لمواقف عديدة أثناء القيادة وأحيانا يسمعون أصوات غريبة تصدر من السيارة خصوصا عند سيرهم في طرق غير ممهدة أو عند الصعود على مطبات، ففي هذا السياق نكشف لكم سبب هذه الأصوات. 


أسباب صدور أصوات طقطقة من السيارة : 

1- تلف فبر البطاحات 

2- تلف جلب المقصات 

3- تلف صوابع الميزان 

4- عطل في علبة الدركسيون 


وعند ظهور مشكلة طقطقة في  الإمام عند المرور على المطبات، عليك أن تقوم فورًا بالتوجه للعفشجي لكي يكشف على العطل ويقوم بإصلاحه لأن العفشة جزء في غاية الأهمية، فهي المسؤول عن توجيه السيارة، ويمكن أن تكلفك حياتك لا قدر الله، لأن أجزاء العفشة كثيرة  وكثيرا ما تتلف خصوصا بسبب الشوارع غير الممهدة.


ويجب فحص العفشة بشكل دوري من وقت لآخر للوقوف علي الحالة الفنية لها، ولا تنسى كاوتش تراب المساعد لأنه يحافظ على المساعدين أطول فترة ممكنة،  ويجب عند تغيير قطع الغيار أن تقوم باختيار قطع غيار أصلية خصوصا في العفشة والمحرك. 

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