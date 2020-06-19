بومبيو يندد بكتاب بولتون.. ويؤكد: أكاذيب وخيانة

ندد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، بالمقتطفات التي نشرت من كتاب مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، واصفًا إياها بأنها أكاذيب وخيانة.





وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "لم أقرأ الكتاب، لكن من خلال بعض المقتطفات التي نشرت يمكن القول إن بولتون ينشر أكاذيب وأنصاف حقائق وخيانة صريحة".





واتهم بولتون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلب المساعدة صراحة من الرئيس الصيني، شي جين بينج، في إعادة انتخابه لفترة ثانية، وأن ترامب عبّر عن استعداده لوقف تحقيقات جنائية وإسداء "معروف شخصي لطغاة يحبهم".





من جانبه قال ترامب إن كتاب مستشاره السابق للأمن القومي، الذي يصدر الأسبوع المقبل، محاولة للانتقام بسبب إقالته واصفا الكتاب بأنه "مجموعة أكاذيب وروايات مختلقة".





والثلاثاء الماضي، رفعت إدارة ترامب دعوى قضائية لمنع بولتون من نشر كتاب يتوقّع أن يرسم فيه صورة قاتمة جدًا عن الرئيس الجمهوري وطريقة حكمه.



