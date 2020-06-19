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تعليم

وزير التعليم ينفي تأجيل امتحانات الثانوية العامة .. ويؤكد : ستبدأ الأحد وهذا قرار الدولة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:40 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صدور أي قرارات جديدة ب تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2020.

وأشار وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ائتلاف معلمي مصر عبر تطبيق واتس آب إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم الأحد 21 يونيو 2020، في تمام العاشرة صباحا.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن قرار عقد امتحانات الثانوية العامة في هذا الموعد هو قرار الدولة بأكملها. 

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الدولة ستوفر كل شيء ممكن  لتأمين الطلاب.

يذكر أن جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ جاء حسب آخر تعديل كما يلي:

الأحد 21 يونيو: اللغة العربية 

الخميس 25 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 28 يونيو: الديناميكا

الخميس 2 يوليو: الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة

الثلاثاء 7 يوليو: الفيزياء – التاريخ

الأحد 12 يوليو: الكيمياء – الجغرافيا

الثلاثاء 14 يوليو: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 19 يوليو: الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس

الثلاثاء 21 يوليو: الجبر والهندسة الفراغية

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هناك 5 أيام في جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل، ستكون إجازة من الامتحانات وهي أيام: الثلاثاء 23 يونيو 2020، والثلاثاء 30 يونيو 2020، والأحد 5 يوليو 2020، والخميس 9 يوليو 2020، والخميس 16 يوليو 2020

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدولا معدلا لمواعيد تسلم وتسليم امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة، ووفقا للجدول المعلن تصبح المواعيد كالتالي:

- بالنسبة لطلاب الثانوية العامة وطلاب الدمج:
 يتسلم الطلاب التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء يوم 21 يونيو 2020 ويعيدوا تسليمه بعد الاجابة عليه يوم 3 يوليو 2020.

كما يتسلم الطلاب بوكلت امتحان التربية الوطنية يوم 14 يوليو 2020 ثم يعيدوا تسليمه بعد الاجابة عليه يوم 19 يوليو 2020

* طلاب الشهادات الدولية:
يتسلم الطلاب امتحاني اللغة العربية والدين يوم 21 يونيو 2020 ويعيدوا تسليمه بعد الإجابة عليه يوم 3 يوليو.

ويتسلم الطلاب بوكلت امتحان التربية الوطنية يوم 14 يوليو 2020 ، ويعيدوا تسليمه يوم 19 يوليو 2020

* مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا:
يتسلم الطلاب التربية الدينية يوم 21 يونيو 2020 ، ويعيدوا تسليمه بعد الإجابة عليه يوم 3 يوليو 2020

ويتسلم الطلاب بوكلت امتحان التربية الوطنية يوم 14 يوليو 2020 ، ويعيدوا تسليمه بعد الإجابة عليه يوم 19 يوليو 2020

الطلاب المكفوفون:
يتسلم الطلاب امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية، يوم 1 يوليو 2020 ويعيدوا تسليمه يوم 15 يوليو 2020.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يتم تسليم وتسلم الكراسات الامتحانية لطلاب المادرس الدولية ومدارس النيل عن طريق مندوب المدرسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الثانوية العامة ومدارس الدمج ومدارس المتفوقين والطلاب المكفوفين يكون التسليم بالنسبة لهم شخصيا للطالب، وتقبل أوراق إجابة الطلاب المكفوفين سواء بطريقة برايل أو بطريقة المبصر.

وفي جميع الحالات يتم التوقيع بالتسليم والتسلم في الكشوف المعدة لذلك، وبالنسبة للطلاب المكفوفين يكون التوقيع بالبصمة.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرر السماح لطلاب الثانوية العامة هذا العام بتأدية امتحانات المواد غير المضافة للمجموع من المنازل، لخفض مدة تواجد الطلاب في اللجان لتقليل فرصة انتشار فيروس كورونا المستجد
وزير التعليم ينفي تأجيل امتحانات الثانوية العامة .. ويؤكد : ستبدأ الأحد وهذا قرار الدولة
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