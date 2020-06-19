نصائح هامة للحفاظ على سيارتك أطول فترة ممكنة

السيارات

يجب إجراء الصيانة الدورية لها بشكل مستمر من أجل المحافظة على تغيير الزيوت في مواعيدها المقررة على سبيل المثال زيت المحرك والفرامل والباور وناقل الحركة بالإضافة إلى تغيير الفلاتر بصورة منتظمة جدا.





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يجب فحص يجب فحص الفرامل والإطارات لأنهم من أهم الاجزاء في السيارة وأخطر على الإطلاق فهم المسؤولون عن أمان وسلامة السيارة وإيقاف السيارة في حال الطواريء أو عندما يريد قائدي السيارات لذا يجب فحصهم بصورة مستمرة و التأكد من سلامتهم.



يجب إصلاح الاعطال في حال ظهورها بالإضافة إلى تغيير الإجزاء المتضررة أو المستهلكة على الفورة وإلا فسوف يترتب المزيد من الأضرار على هذا التأخير.



كما يجب معالجة أي خدوش في هيكل السيارة مهما كان بسيطا لان مثل هذه

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كما يجب معالجة أي خدوش في هيكل السيارة مهما كان بسيطا لان مثل هذه الخدوش الصغيرة قد تؤدي في حال إهمالها إلى صدأ المنطقة المحيطة بها .

على صاحب السيارة يجب عدم قيادة السيارة لمسافات قصيرة لفترات طويلة حيث انها من الامور المجهدة جدا للسيارة وذلك بسبب عدم وصول المحرك إلى درجة حرارة التشغيل وكذلك لعدم وصول درجة حرارة الزيت إلى المستوى المرغوب.



يجب عدم القيادة المتهورة وذلم بالضغط بالشدة على دواسة الوقود فورد تشغيل السيارة أو الضغط على الفرامل بقوة بصورة مستمرة. يجب عدم القيادة المتهورة وذلم بالضغط بالشدة على دواسة الوقود فورد تشغيل السيارة أو الضغط على الفرامل بقوة بصورة مستمرة.



حاول عدم ترك السيارة متوقفة لفترة طويلة حتى لا تتأثر البطارية بالسلب وتتعرض للتلف يجب عند ركن السيارة لا يجب الوقوف على مطب أو مرتفع ولاتبقى عجلة القيادة إلى أقصى إحدى الجهات اليمني أو اليسرى أثناء الوقوق التام .





