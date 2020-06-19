بعد دعاء ابنتها لها بالشفاء.. رجاء الجداوي تتصدر جوجل

نشرت أميرة مختار - ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، صورة نادرة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها بمرحلة الطفولة، وأمها تقبلها، وعلقت عليها قائلة: «يا رب».





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من جهة أخرى، أجرت الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بـ فيروس كورونا المستجد، بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، المسحة الثالثة أمس الأربعاء، لمعرفة مدى استمرار تواجد الفيروس بها، بعدما أجرت مسحتين وأثبتتا إيجابيتهما.





وأثبتت نتائج مسحة فيروس كورونا التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، إيجابية إصابتها، واستمرار تواجد نسبة من الفيروس في جسدها، على أن تجري مسحة جديدة بعد 72 ساعة؛ للتأكد من تماثلها للشفاء.





وكانت الفنانة القديرة رجاء الجداوي؛ قد أجرت المسحة الأولى يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت إيجابيتها، لتتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، وتنتقل على أثرها للعناية المركزة.