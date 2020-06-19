AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد دعاء ابنتها لها بالشفاء.. رجاء الجداوي تتصدر جوجل

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:32 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
Advertisements
آيه عاطف - شروق إبراهيم
تصدرت الفنانة رجاء الجداوي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد طلب ابنتها الدعاء لها.

نشرت أميرة مختار - ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، صورة نادرة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها بمرحلة الطفولة، وأمها تقبلها، وعلقت عليها قائلة: «يا رب». 

اقرأ أيضًا:

من جهة أخرى، أجرت الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بـ فيروس كورونا المستجد، بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، المسحة الثالثة أمس الأربعاء، لمعرفة مدى استمرار تواجد الفيروس بها، بعدما أجرت مسحتين وأثبتتا إيجابيتهما. 

وأثبتت نتائج مسحة فيروس كورونا التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، إيجابية إصابتها، واستمرار تواجد نسبة من الفيروس في جسدها، على أن تجري مسحة جديدة بعد 72 ساعة؛ للتأكد من تماثلها للشفاء. 

وكانت الفنانة القديرة رجاء الجداوي؛ قد أجرت المسحة الأولى يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت إيجابيتها، لتتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، وتنتقل على أثرها للعناية المركزة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بـ فيروس كورونا

منشور مؤثر.. أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي بعد إيجابية المسحة الثانية

من مستشفى أبو خليفة للعزل.. أطباء: الحالة العامة للفنانة رجاء الجداوي مستقرة وتتحسن تدريجيا

بسبب كورونا.. تحول جذري في حياة ابنة رجاء الجداوي

تتحسن بشكل تدريجي.. أطباء رجاء الجداوي : ما زالت على جهاز تنفس صناعي

منشور جديد.. ابنة رجاء الجداوي تدعو لها بالشفاء من كورونا

ترشيحاتنا

فرج عامر يوافق على بيع حسام حسن بشرط وموقف سموحة من ضم صالح جمعة

بملابس كاجوال.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

الصحة العالمية تعلن التوصل للمرحلة النهائية لاختبار 3 لقاحات لـ كورونا

بعد تصريحاتها المثيرة.. 10 صور عرضت حلا شيحة للانتقاد

بشرى.. الصين تتوصل للمادة الوراثية لسلالة كورونا الجديدة في بكين

حكايات من زمن فات.. سر تلقيب توفيق الحكيم بـ عدو المرأة وأسرار خلافاته مع هدى شعراوى.. وزواجه السري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر المستجدات.. مصابو كورونا بدون أعراض يكتسبون مناعة ضعيفة

بإطلالة محتشمة .. نداء شرارة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

حقائق غريبة عن الحجر الأسود.. مكون من 8 قطع وتعرض للسرقة مرتين