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رياضة

استعدادا للدوري.. اتحاد الكرة يرسل فاكسات للمناطق لإجراء اختبار وزن للحكام

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:21 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
أرسلت مؤخرا لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة الثنائي وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج، فاكسات إلى ٢٥ منطقة لكرة القدم فى ربوع المحافظات من اجل الاستعداد لعودة الدورى الممتاز.

وتضمن الفاكس الذى تم ارساله الى اللجان الفرعية للحكام فى المناطق استعداد قضاة الملاعب لاجراء اختبارات وزن للحكام التابعين الى كل المنطقة خلال الأيام القليلة القادمة. 

ووجهت اللجنة الرئيسية فى الجبلاية الدعوة إلى الحكام التابعين الى كافة ابمناطق بالاستعداد لإجراء اختبارات وزن تحت اشراف اللجنة الطبية للاتحاد برئاسة الدكتور محمد سلطان من أجل الاطمئنان على الجاهزية البدنية لقضاة الملاعب استعدادا لعودة الدورى الممتاز. 

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أصدرت بيانا بعد انتهاء اليوم الثالث من اجتماعات الجبلاية مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثاني بشأن حسم مصير الدورى الممتاز المظاليم.

جاء بيان الجبلاية على النحو التالى:

اختتمت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني، اجتماعاتها مع الأندية أعضاء الجمعية العمومية بالقسمين الأول والثاني، والتي بدأت من أول أمس الثلاثاء.

وتم الاجتماع الأخير للجنة بحضور اندية الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة وحرس الحدود والجونة.

ودارت الاجتماعات في شقين، الأول يخص مقترحات تعديل بنود لائحة النظام الأساسي، والثاني بشأن آليات  عودة النشاط.

وعرضت اللجنة مقترحاتها على الأندية فيما يخص بنود تعديل لائحة النظام الأساسي.

وأثنت الأندية على هذه المقترحات، وأكدت أنها كانت تمثل أحد طموحاتها، كما استمعت اللجنة لمقترحات من ممثلي هذه الأندية، وأكدت على مناقشتها باهتمام كبير، للوصول لأفضل صيغة ممكنة قبل ارسال مشروع اللائحة للفيفا للاطلاع عليها قبل إقرارها من قبل الجمعية العمومية.

وفيما يخص عودة النشاط، اوضحت اللجنة الملف الطبي لعودة النشاط، وعرضت سيناريوهات العودة، فيما  ابدت الأندية رغبتها في التعاون مع اللجنة الخماسية لتنفيذ هذا القرار مع مراعاة احتياجات الأندية، وهو ما وعدت اللجنة بعرضه علي الجهات المعنية، للعمل علي ايجاد حلول له.
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