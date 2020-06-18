الإسماعيلي : عرضنا الصعوبات التي تواجه الأندية على الجبلاية قبل عودة الدورى

أكد تامر موسى عضو مجلس إدارة نادى الإسماعيلى أن قلعة الدراويش عرضت على اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني فى اجتماع اليوم متطلبات الأندية قبل عودة الدورى.









قال تامر موسى عقب انتهاء الاجتماع : الاسماعيلي وبقية اندية الدورى تواجه صعوبات قبل استئناف النشاط الكروى خاصة بالفريق الأول.









أضاف: الاسماعيلي وغيره من الأندية يواجه مشاكل مالية ولاعبين محترفين خارج مصر إضافة إلى الحاجة الى فترة إعداد كبيرة وفى انتظار رد اتحاد الكرة علي الصعوبات وحلها قبل استئناف الدورى الممتاز.









وعقدت اللجنة الخماسية اجتماع اليوم مع 6 أندية بالدورى الممتاز هي بيراميدز والإسماعيلى، والمصرى، وسموحة، والجونة، وحرس الحدود، وذلك بعدما عقدت اجتماعا بالأمس مع أندية الزمالك والانتاج الحربي والمقاولون العرب وطنطا وأسوان ونادي مصر عقب عقد أول أمس اجتماع مع الأهلى ووادى دجلة وإنبى وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة.









وتأتى سلسلة الاجتماعات التى عقدتها اللجنة الخماسية مع الأندية لمناقشة لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدورى للموسم الجاري فيما اتفقت اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم أيضًا مع أندية المجموعة الثالثة بالقسم الثانى على تشكيل لجنة لدراسة موقف المسابقات، يترأسها الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة، وعدد من ممثلى المجموعات، واستمرت اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى فى سلسلة اجتماعاتها مع الجمعية العمومية بعقد جلسة مع أندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني.









وشهدت جلسة اليوم حضور كامل أندية المجموعة، وهى ألعاب دمنهور وغزل المحلة والمنصورة وفاركو وأبوقير للأسمدة والرجاء ودكرنس وبلدية المحلة والحمام والأوليمبى ومالية كفر الزيات، وتم خلال الاجتماع مناقشة بين اللجنة الخماسية مع ممثلى الاندية لوضع آليات عودة النشاط، والاشتراطات الطبية واجبة النفاذ من أجل تنفيذ قرار العودة وأوضحت الأندية موقفها بضرورة تقديم الدعم المالى من أجل المساهمة فى تنفيذ القرار، ووعدت اللجنة بعرض كافة طلبات الاندية على الجهات المختصة من أجل العمل على حل هذه المشكلة.







