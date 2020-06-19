بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مكرونة بشاميل بالجبنة والكوسة

تعد المكرونة البشاميل من أجمل الأكلات التى يحبها الجميع، وحرص خبراء الطهى فى السنوات الاخيرة على تقديم أصناف لذيذة لهذه الأكلة بشكل يرفع قيمتها الغذائية .





ومن أبرز الوصفات التى ظهرت للـ المكرونة البشاميل هو إضافة الكوسة لها حيث تحتوى على قدر كبير من الفوائد الغذائية والصحية مع اضافة القليل من الجبن لاكساب طعم لذيذ.

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مكونات مكرونة بشاميل بالجبنة والكوسة

مكرونة مسلوقة

نصف كيلو كوسة مبشورة

بصل مفروم

نعناع جاف

ملح فلفل أسود

نصف كوب جبنة رومى مبشورة 2 كوب عصير طماطم

البشاميل

نصف لتر لبن

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة زبدة

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالجبنة والكوسة

- حمرى الجزر و البصل فى حلة على النار بها زيت ساخن .

-أضيفي الطماطم مع الملح والنعناع والفلفل الأسود انتظرى قليلا ثم أضيفي المكرونة وقلبيها جيدا.

لعمل البشاميل

- حمرى الدقيق فى الزبدة على نار هادئة ثم أضيفى اللبن مع التقليب جيدا.

-فى صينية فرن أو بايركس ضعى المكرونة بالصوص ثم طبقة من الكوسة ثم طبقة مكرونة ثم البشاميل والجبنة المبشورة على الوجه فى النهاية وتوضع فى الفرن حتى النضج.



