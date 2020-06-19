تريزيجيه يوافق على الانتقال إلى جالطة سراي التركي

وافق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا التركي، على الانتقال إلى صفوف جالطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت موقع " T24" التركي، أن تريزيجيه وافق على الانتقال إلى صفوف جالطة سراي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
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وأضاف الموقع التركي، أن جالطة سراي ينتظر موافقة إدارة أستون فيلا لإنهاء الصفقة بشكل نهائي.
يذكر أن تريزيجيه انضم إلى صفوف أستون فيلا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادما من قاسم باشا التركي، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.
وشارك تريزيجيه مع أستون فيلا في 25 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف وصنع هدفين.