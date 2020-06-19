20243 إصابة و304 وفيات.. حصيلة كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 304 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 وحالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت الوزارة الإسرائيلية أن عدد الحالات النشطة في إسرائيل بلغ 4372 حالة، بينهم 28 مريض بحاجة لأجهزة التنفس الاصطناعي و40 مريضًا آخرين في حالة خطيرة.





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وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس داخل إسرائيل إلى 20243 إصابة وبلغ عدد الوفيات 304 وفاة حتى الآن.





وسجلت الوزارة منذ مساء أمس وفاة جديدة جراء الفيروس، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 304 حالات وفاة.





وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "انتشار كورونا يعود مجددا، ولن نقوم بخطوات إضافية حيال فتح الاقتصاد".





وأضاف نتنياهو "في هذه المرحلة يوجد قضية الطيران، لكننا لا ننوي فتح اي شيء قريبا".





وأضاف نتنياهو: "تنفيذ الخطوات المطلوبة لوقف هذا الارتفاع".





وأوضح نتنياهو أن "الخطوات ستشمل الإغلاق في مناطق لديها نسبة انتشار عالية"، وشدد "لا يوجد ما نقوم به، يجب تغيير عادات الجمهور، وان لم ينجح هذا يجب القيام بخطوات حازمة أكثر، سنقوم بكل ما هو مطلوب لوقف استمرار انتشار المرض كما قمنا في البداية".