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المجر تواجه خطر تفشي موجة ثانية من وباء كورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:34 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية الآن تقريرأ رصد  تفاصيل استقبال المجر لموجة ثانية من فيروس كورونا المستجد .

وقال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان للإذاعة الرسمية اليوم الجمعة إن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية والاقتصادية الضرورية لحماية أرواح الناس في حال تفشي موجة ثانية من وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال أوربان "إذا رصدنا مؤشرات على موجة ثانية من الفيروس، فلن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية والاقتصادية اللازمة“.

فيما تخلى رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أمس، رسميًا عن صلاحية الحكم بمراسيم كان البرلمان قد منحها له، بشكل مثير للجدل خلال أزمة فيروس «كورونا».

ووقّع أوربان مرسومًا لإنهاء حالة الطوارئ التي تم سنها للتعامل مع جائحة «كوفيد-19»، ووضع البرلمان الأساس لهذه الخطوة قبل يومين.

وكانت الصلاحيات الواسعة التي منحها البرلمان لأوربان، في أواخر مارس، للتعامل مع الأزمة، غير مقيدة بفترة زمنية، ما أثار اتهامات بانتزاع صلاحيات من جانب المنتقدين في المجر ودوليًا.

وفي مرسوم آخر، فرض رئيس الحكومة المجرية حالة الطوارئ الصحية، لتحلّ محل حالة الطوارئ التي تسمح له بمواصلة ممارسة بعض الصلاحيات.

يذكر أن أوربان، وهو محافظ قومي مثير للجدل، يتولى السلطة منذ 2010، لديه بالفعل تاريخ من الخطوات التي تعد أوتوقراطية، واختلف مرارًا مع الاتحاد الأوروبي حول سياساته.
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