جامعة حلوان تشارك في دورة تدريبية عن إدارة مراجع البحث العلمى

شاركت جامعة حلوان من خلال مكتب العلاقات الدولية بالجامعة فى دورة تدريبية افتراضية مقدمة من المكتب الاقليمى لإتحاد الجامعات الإفريقية AAU NARO Academy بعنوان : " استخدام برنامج Zotero لإدارة المراجع العلمية البحثية".



