جامعة حلوان تشارك في دورة تدريبية عن إدارة مراجع البحث العلمى

شاركت جامعة حلوان من خلال مكتب العلاقات الدولية بالجامعة فى دورة تدريبية افتراضية مقدمة من المكتب الاقليمى لإتحاد الجامعات الإفريقية AAU NARO Academy بعنوان : " استخدام برنامج Zotero لإدارة المراجع العلمية البحثية".
وانعقدت من خلال مكتب العلاقات الدولية الذى قام بالاعلان عن الندوة والتنسيق مع المكتب الإقليمي للاتحاد وتقديم الدعم الفني اللازم لتيسير مشاركة الكليات.
وهدفت الندوة إلى تدريب الباحثين على كيفية إدارة المراجع البحثية وتنظيمها وذلك من خلال المحاور التالية: ( إعداد مكتبة المراجع، إضافة وتنظيم المراجع البحثية، عمل البيبليوجرافيا للبحث، إضافة المراجع من الموقع الإلكتروني إلى المكتبة البحثية.
وجاءت الدورة التدريبية تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وفى إطار تفعيل عضوية جامعة حلوان فى اتحاد الجامعات الافريقية.